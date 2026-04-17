Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Più alberi, quartieri più verdi e parchi facilmente raggiungibili a piedi. È questa la direzione indicata dal nuovo regolamento per la tutela del verde pubblico e privato approvato dal consiglio comunale. Il provvedimento introduce anche il principio “3-30-300”, un modello urbanistico sempre più diffuso nelle politiche ambientali: ogni cittadino dovrebbe poter vedere almeno tre alberi dalla propria abitazione, il 30% della superficie dei quartieri dovrebbe essere coperto da chioma arborea e nessun residente dovrebbe trovarsi a più di 300 metri da un parco o da uno spazio verde.

Il regolamento, composto da 34 articoli, punta a rafforzare il ruolo del verde urbano nella tutela del microclima, nella difesa della biodiversità e nella riduzione degli inquinanti, riconoscendo agli alberi una funzione centrale anche nella lotta ai cambiamenti climatici.

In città 4 mila alberi

In città sono attualmente censiti circa 4 mila alberi e l’obiettivo dell’amministrazione è aumentarne il numero, riducendo le superfici asfaltate e favorendo la creazione di nuove aree verdi e foreste urbane. I nuovi parametri ambientali diventeranno un riferimento anche per i futuri interventi edilizi, con particolare attenzione alle compensazioni ecologiche. Il regolamento affronta inoltre il tema della gestione degli alberi più vecchi presenti lungo i viali cittadini. Molti esemplari, piantati decenni fa a distanza ridotta da marciapiedi e recinzioni, oggi possono creare problemi con le radici o rappresentare un potenziale rischio. Per questo il Comune prevede controlli specialistici ogni cinque anni, affidati a tecnici incaricati di valutare lo stato delle piante e stabilire eventuali interventi di cura o di abbattimento.

Tra le misure previste anche l’incentivazione degli orti urbani, che potranno essere assegnati soprattutto a pensionati interessati a coltivare frutta e verdura valorizzando gli spazi disponibili.

17042026