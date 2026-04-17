Cronaca

CISLAGO – Torna anche in paese la truffa del “finto incidente”, raggiro ormai diffuso in molte zone. Il Comune ha diffuso un avviso invitando i cittadini, in particolare anziani e persone sole, a prestare la massima attenzione.

Secondo le segnalazioni, i malintenzionati contattano telefonicamente le vittime fingendosi forze dell’ordine o conoscenti e raccontano di un presunto incidente che avrebbe coinvolto un familiare. Con toni urgenti chiedono denaro o gioielli, talvolta facendo ascoltare una voce che imita quella del parente, per rendere la truffa più credibile e spingere a una decisione immediata.

L’amministrazione ricorda alcune regole fondamentali: non consegnare mai soldi o oggetti a sconosciuti, non fidarsi di richieste urgenti al telefono, verificare sempre contattando direttamente i familiari e, in caso di dubbi, rivolgersi subito alle forze dell’ordine. L’invito da parte dell’Amministrazione civica è anche a condividere l’allerta con parenti e vicini, soprattutto con le persone più esposte a questo tipo di raggiri.

(foto archivio)

17042026