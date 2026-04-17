SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 16 aprile, in primo piano la cronaca con un investimento che ha coinvolto un’anziana, ma anche storie a lieto fine come il ritrovamento di una moto rubata. Spazio poi alla sicurezza urbana, alla situazione degli edifici pubblici e alle polemiche sui trasporti ferroviari.

Un’anziana è stata investita da un’utilitaria ed è stata trasportata in ospedale in codice giallo, con intervento dei soccorsi e accertamenti sulla dinamica dell’incidente.

Una moto rubata nel periodo pasquale è stata recuperata dalla polizia locale e restituita al legittimo proprietario, chiudendo positivamente la vicenda.

L’ingresso di villa gianetti è stato transennato dopo il distacco di alcune parti di intonaco, misura necessaria per garantire la sicurezza dei passanti.

Il sindaco di Lazzate, Andrea Monti, sta valutando possibili restrizioni per contenere gli eccessi legati alla movida cittadina.

Il comitato viaggiatori torna a denunciare disservizi sul Malpensa Express, criticando costi elevati a fronte di problemi ritenuti simili a quelli di altre linee.