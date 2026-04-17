I più letti di ieri: anziana investita, moto rubata ritrovata e i disservizi del Malpensa Express
17 Aprile 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 16 aprile, in primo piano la cronaca con un investimento che ha coinvolto un’anziana, ma anche storie a lieto fine come il ritrovamento di una moto rubata. Spazio poi alla sicurezza urbana, alla situazione degli edifici pubblici e alle polemiche sui trasporti ferroviari.
Un’anziana è stata investita da un’utilitaria ed è stata trasportata in ospedale in codice giallo, con intervento dei soccorsi e accertamenti sulla dinamica dell’incidente.
Origgio, utilitaria investe anziana. L’87enne è in prognosi riservata
Una moto rubata nel periodo pasquale è stata recuperata dalla polizia locale e restituita al legittimo proprietario, chiudendo positivamente la vicenda.
Saronno, moto rubata a Pasqua: ritrovata e restituita dalla polizia locale
L’ingresso di villa gianetti è stato transennato dopo il distacco di alcune parti di intonaco, misura necessaria per garantire la sicurezza dei passanti.
Saronno: Villa Gianetti, ingresso transennato dopo il distacco di intonaco. In attesa della Soprintendenza
Il sindaco di Lazzate, Andrea Monti, sta valutando possibili restrizioni per contenere gli eccessi legati alla movida cittadina.
Lazzate, il sindaco Andrea Monti studia restrizioni sulla movida cittadina
Il comitato viaggiatori torna a denunciare disservizi sul Malpensa Express, criticando costi elevati a fronte di problemi ritenuti simili a quelli di altre linee.
Comitato viaggiatori replica sull’odissea: “Malpensa express un treno speciale nel prezzo ma… con tanti disservizi come gli altri”
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