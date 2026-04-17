Sport

RICCIONE – Altro spettacolare traguardo raggiunto per la città di Saronno che vede la saronnese Alessandra Bossi sul gradino più alto del podio nella 25° edizione dell’Adidas Open d’Italia di karate, la tappa ufficiale FIJLKAM del circuito Open League di karate disputato al Play Hall di Riccione lo scorso 12 aprile alla quale hanno partecipato oltre 3.000 sportivi, tra atleti e tecnici, e ben 321 squadre provenienti da tutta Italia

La giovane atleta saronnese è riuscita a conquistare l’oro davanti gli occhi del presidente FIJLKAM Davide Benetello nella categoria under 21 di Kumite, la disciplina di karate legata al combattimento, superando in finale un’avversaria di grande livello per 6-4. Un risultato spettacolare che conferma l’ottima forma fisica di Alessandra Bossi che ultimamente aveva già conquistato un bronzo all’Open Internazionale disputato in Slovacchia e un settimo posto nella categoria Seniores dei Campionati Italiani Assoluti. Soddisfatto anche il suo maestro Davide Colombo del Cao Karate Team di Cermenate e Limido Comasco che, oltre l’oro della saronnese Bossi, riesce a portare a casa con altri giovani atleti anche due ori e due bronzi che confermano il lavoro e l’impegno svolto dalla società sportiva comasca.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09