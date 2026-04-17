Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la replica dell’Asst Valle Olona in merito all’amara lettera aperta di Roberto Poletti giornalista saronnese sul tema dei medici di base.

In riferimento alla lettera pubblicata dal sig. Roberto Poletti, è opportuno fornire alcuni chiarimenti basati su elementi oggettivi e verificabili.

Comprendiamo il disagio personale espresso, che merita sempre attenzione. Tuttavia, è necessario distinguere tra un’esperienza individuale e la rappresentazione complessiva del funzionamento del sistema sanitario territoriale.

Nel caso specifico:

Poletti risultava iscritto con un Medico di Medicina Generale cessato dall’attività in data 31.12.2025.

Come previsto dalle normative vigenti, in assenza di un incaricato provvisorio immediatamente disponibile – situazione purtroppo legata alla ben nota carenza nazionale di Mmg – gli assistiti sono tenuti a procedere alla libera scelta di un nuovo medico tra quelli disponibili.

Tutte le comunicazioni previste sono state regolarmente effettuate attraverso i canali istituzionali (sito aziendale, uffici dedicati, comunicazioni ai Comuni). Dai sistemi informativi aziendali non risultano, a nome di Poletti, richieste di assistenza, segnalazioni o tentativi di accesso ai canali dedicati alla scelta del medico. Questo elemento è rilevante, perché indica che gli strumenti ordinari messi a disposizione non sono stati utilizzati.

È inoltre opportuno chiarire che:

l’iscrizione automatica a un nuovo medico non è prevista nei casi di cessazione di un medico titolare, in quanto vige il principio di libera scelta da parte dell’assistito; tale automatismo è previsto esclusivamente in presenza di incarichi temporanei, secondo quanto stabilito dagli accordi nazionali.

Nonostante ciò, l’azienda si è attivata per individuare una soluzione, reperendo una disponibilità anche oltre il massimale ordinario, proprio per garantire la presa in carico.

Alla luce di questi elementi, appare evidente che parlare di “sanità pubblica che ha smesso di esistere” non solo è tecnicamente inesatto, ma rischia di fornire una rappresentazione distorta di un sistema che, pur nelle difficoltà note a livello nazionale, continua quotidianamente a garantire assistenza a migliaia di cittadini.

La sanità territoriale non è una “porta chiusa”, ma un sistema che richiede – da parte di tutti – l’utilizzo corretto degli strumenti disponibili.

Rimaniamo, come sempre, a disposizione per accompagnare ogni cittadino nella scelta e nell’accesso ai servizi.

Dipartimento di Cure Primarie di ASST Valle Olona

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