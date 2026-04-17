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SARONNO – Venerdì 17 aprile, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata si presenta in prevalenza poco nuvolosa, con la presenza di nubi sparse nelle ore del mattino ma senza rischio di precipitazioni nel corso della giornata.

Nel dettaglio, il tempo a Saronno sarà stabile per gran parte del giorno, con ampie schiarite già a partire dal pomeriggio grazie al progressivo aumento della pressione. Le temperature risultano gradevoli per il periodo: la minima si attesterà attorno ai 13°C, mentre la massima raggiungerà i 23°C, garantendo un clima mite e nel complesso piacevole. I venti saranno moderati: al mattino soffieranno da Nord-Nordest, mentre nel pomeriggio tenderanno a ruotare dai quadranti sudorientali, senza particolari criticità. Non sono presenti allerte meteo, a conferma di un quadro meteorologico stabile e nella norma per la stagione.

In Lombardia la situazione risulta variabile nelle prime ore della giornata, soprattutto sulle aree pedemontane e prealpine dove si registrano maggiori addensamenti nuvolosi. Tuttavia, con il passare delle ore, anche su queste zone si assisterà a un miglioramento con schiarite sempre più ampie. Le pianure occidentali, tra cui Saronno, godranno invece di condizioni più stabili già dal mattino, mentre altrove il miglioramento sarà più graduale.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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