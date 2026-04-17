Comasco

MOZZATE – Interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale nella zona centrale del paese. Il Comune ha infatti annunciato lavori che comporteranno modifiche temporanee alla viabilità a partire dalla mattinata di oggi, venerdì 17 aprile.

Le operazioni inizieranno dalle 8.30 e proseguiranno fino al termine dei lavori, con una serie di provvedimenti che interesseranno diverse vie del centro. Nel dettaglio, sarà istituito il divieto temporaneo di transito su via Sant’Alessandro e su piazza Cornaggia, nel tratto fino all’intersezione con via Figini. Sono inoltre previste modifiche alla circolazione su altre strade: su via Castiglioni e su via Milanese Vecchia verrà introdotto temporaneamente il doppio senso di marcia, accompagnato dal divieto di sosta, per chi non rispetta tale indicazione è prevista la rimozione forzata.

Le misure sono necessarie per consentire l’esecuzione in sicurezza degli interventi sulla carreggiata e resteranno in vigore fino al completamento delle operazioni.

(foto archivio: in arrivo cantieri stradali a Mozzate, cambia temporaneamente la viabilità locale)

17042026