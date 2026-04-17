Cronaca

ORIGGIO – Non ce l’ha fatta la donna di 87 anni investita nei giorni scorsi in via Visconti: è morta dopo il ricovero in ospedale per le gravi ferite riportate nell’incidente.

L’investimento è avvenuto nella mattinata di mercoledì 15 aprile, quando l’anziana è stata colpita da un’auto. Secondo le prime ricostruzioni, la vettura, una Toyota Yaris guidata da un uomo di 78 anni, l’avrebbe urtata durante una manovra.

L’impatto è stato violento. La donna è caduta a terra riportando un trauma cranico e condizioni subito apparse serie. I soccorsi sono intervenuti rapidamente con ambulanza e automedica, trasportandola all’ospedale di Legnano in codice giallo.

Nel corso delle ore successive il quadro clinico si è aggravato fino al decesso. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli ufficiali sulle cause precise della morte.

Sul posto erano intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi e la raccolta delle testimonianze. La relazione è stata trasmessa all’autorità giudiziaria: saranno gli acce