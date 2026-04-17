Lazzate

CESANO MADERNO – Regione Lombardia stanzia ulteriori 5 milioni di euro per le compensazioni viabilistiche nei territori interessati dalla tratta B2 della Pedemontana. La decisione è stata approvata dalla giunta regionale su proposta dell’assessore alle infrastrutture e opere pubbliche Claudia Maria Terzi. Le risorse saranno destinate, attraverso una convenzione con la Provincia di Monza e Brianza, al finanziamento di sei interventi nei comuni di Barlassina, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Lentate sul Seveso e Meda, con l’obiettivo di migliorare la viabilità locale.

I nuovi 5 milioni si aggiungono ai 60 milioni già previsti dal Cipess e alle opere realizzate dalla società Autostrada Pedemontana Lombarda, andando a rafforzare il pacchetto complessivo di interventi legati all’infrastruttura.

Secondo quanto evidenziato dall’assessore Terzi, l’incremento dei fondi rappresenta un ulteriore segnale di attenzione verso il territorio, con progetti individuati da Provincia e Comuni e sostenuti dalla Regione nell’ottica della collaborazione istituzionale. Gli interventi puntano a rendere più efficiente la rete viaria, con particolare attenzione anche alla mobilità sostenibile e ciclopedonale.

Nel dettaglio, i progetti finanziati – da realizzare entro il 2027 – riguardano

a Barlassina interventi per la mobilità dolce;

a Bovisio Masciago la riqualificazione di via Comasinella;

a Cesano Maderno manutenzioni straordinarie delle strade e nuovi percorsi pedonali e ciclabili;

a Lentate sul Seveso interventi per la sicurezza stradale nel biennio 2026-2027;

a Meda la realizzazione di un tratto della ciclovia Milano-Meda e l’integrazione con la rete ciclabile sovracomunale.

Accanto a queste risorse, Regione Lombardia ha già anticipato 13,4 milioni di euro per la Tangenziale Nord di Cesano Maderno e per il ponte di via San Benedetto, oltre alle progettazioni delle opere finanziate con i 60 milioni. A questi si aggiungono ulteriori 5,3 milioni destinati sempre alla Tangenziale Nord.

(foto archivio)

17042026