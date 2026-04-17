Varesotto

VARESE – In provincia di Varese è possibile acquisire e migliorare le competenze di giovani e adulti che utilizzano quotidianamente internet e i dispositivi digitali. Poste Italiane, da sempre impegnata nel favorire l’inclusione digitale, ridurre il divario tecnologico e accompagnare i cittadini nell’utilizzo consapevole dei servizi online, aderisce al progetto di facilitazione digitale promosso da Regione Lombardia e Aria Spa mettendo a disposizione 400 uffici postali sul territorio regionale.

In provincia di Varese sono 44 gli uffici postali coinvolti nell’iniziativa, che ad oggi hanno già erogato più di 2370 corsi ad altrettanti clienti, con l’obiettivo di favorire l’accrescimento delle competenze digitali diffuse per un uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie e incentivare l’uso dei servizi online. Il servizio di assistenza e formazione è gratuito e rivolto a coloro che hanno necessità di ricevere supporto per migliorare le competenze di base nell’uso del pc, smartphone e tablet; effettuare pagamenti digitali; utilizzare in sicurezza Internet ed e-mail; app; accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione o attivare e gestire identità digitali, quali lo Spid. Il progetto rientra nei servizi di facilitazione digitale, che attuano la Misura 1.7.2 del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Tutte le sedi coinvolte nel progetto sono state dotate di un tablet e di cuffiette audio usa e getta, strumenti che vengono messi a disposizione della clientela per poter ricevere assistenza e formazione.

Attraverso questa iniziativa Poste Italiane conferma il proprio ruolo di presidio capillare sul territorio e di facilitatore dell’innovazione mettendo a disposizione competenze e infrastrutture per sostenere la modernizzazione del sistema paese. Per conoscere i punti di facilitazione digitale attivi e le modalità di accesso al servizio è possibile consultare il sito di Poste Italiane http://www.poste.it/punti-facilitazione-digitale o rivolgersi all’ufficio postale più vicino.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09