Quelli che con Luca a Saronno per presentare il progetto scientifico 2026 contro la leucemia infantile
17 Aprile 2026
SARONNO – Venerdì 17 aprile dalle 20.30 allo Star Hotel Gran Milan di Saronno si terrà il convegno dal titolo “presentazione Progetto Scientifico 2026” a cui interverranno medici e ricercatori che da anni lavorano grazie anche al sostegno dell’associazione uboldese.
Il programma della serata prevede alle 20.30 l’accoglienza dei partecipanti, con possibilità di tesseramento per il 2026. Alle 21 prenderà il via il convegno con l’introduzione di apertura, seguita dall’intervento dal titolo Il sogno si avvera.
A seguire entreranno nel vivo gli aggiornamenti scientifici con una serie di contributi specialistici: Marco Spinelli, pediatra onco-ematologo dell’Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza; Sarah Tettamanti, ricercatrice post-doc della Fondazione Tettamanti di Monza presso la Clinica pediatrica della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori; Benedetta Rambaldi, dirigente medico onco-ematologo dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo; Giovanna Lucchini e Giorgio Ottaviano, entrambi dirigenti medici pediatri onco-ematologi dell’Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza.
Nel corso della serata è previsto anche l’intervento congiunto delle ricercatrici post-doc Tettamanti, Sarno e Savino, impegnate presso la Fondazione Tettamanti e la Clinica pediatrica della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza.
Tra i momenti centrali, l’approfondimento dedicato alle nuove prospettive terapeutiche con l’intervento dal titolo Andiamo in clinica con le Celly Cd123/Cd33 per il trattamento della Lma, seguito da una finestra sugli sviluppi della ricerca con Intanto in laboratorio… e dalla riflessione conclusiva Whatever it takes.
Chiuderà l’incontro Lorenzo Guzzetti, presidente dell’associazione Quelli che… con Luca. Alle 22.30 sono previsti rinfresco e saluti finali.
(foto archivio)
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