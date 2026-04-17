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SARONNO – Venerdì 17 aprile dalle 20.30 allo Star Hotel Gran Milan di Saronno si terrà il convegno dal titolo “presentazione Progetto Scientifico 2026” a cui interverranno medici e ricercatori che da anni lavorano grazie anche al sostegno dell’associazione uboldese.

A introdurre i lavori sarà Marco Spinelli, pediatra onco-ematologo dell’Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza e componente del Cda dell’associazione, per poi lasciar spazio ai ricercatori che da anni lavorano in laboratorio alle nuove terapie e ai nuovi protocolli sanitari che hanno avuto un ottimo riscontro sui pazienti.

Il 2026 è l’inizio della fase finale della battaglia che “Quelli che…con Luca” ha intrapreso fin dalla sua fondazione: cercare una risposta concreta contro la leucemia mieloide, la malattia che il 17 settembre 2011 si è portata via Luca Ciccioni. La leucemia mieloide, infatti, rimane ancora oggi la forma più aggressiva di leucemia. Gli sforzi di questi quindici anni si sono sempre concentrati in questa direzione con il sostegno alla terapia molecolare che è già arrivata al letto del paziente affetto da leucemia linfoblastica.

Sarà questo il tema del convegno e della serata che rappresenterà l’inizio di questa fase importantissima sia per la ricerca scientifica che per l’associazione. Cuore e motore di questi anni è sempre stato Andrea Ciccioni, il papà di Luca, che a gennaio è stato colpito da un malore ed ora è in fase di riabilitazione in una clinica brianzola.

È stato quell’episodio a costringere l’associazione a rimandare proprio questo convegno, inizialmente previsto per il 20 febbraio, e a darsi una nuova organizzazione per non disperdere quanto fatto fino ad oggi.

A chiudere la serata sarà Lorenzo Guzzetti, presidente di “Quelli che…con Luca Odv” dal 23 febbraio scorso che, insieme agli altri componenti del Cda, ha raccolto il testimone da Andrea e ha traghettato il sodalizio lo scorso 7 marzo da onlus a odv, conformandosi così alla Riforma del Terzo Settore per prepararsi alle sfide del futuro.

Il programma

Il programma della serata prevede alle 20.30 l’accoglienza dei partecipanti, con possibilità di tesseramento per il 2026. Alle 21 prenderà il via il convegno con l’introduzione di apertura, seguita dall’intervento dal titolo Il sogno si avvera. A seguire entreranno nel vivo gli aggiornamenti scientifici con una serie di contributi specialistici: Marco Spinelli, pediatra onco-ematologo dell’Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza; Sarah Tettamanti, ricercatrice post-doc della Fondazione Tettamanti di Monza presso la Clinica pediatrica della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori; Benedetta Rambaldi, dirigente medico onco-ematologo dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo; Giovanna Lucchini e Giorgio Ottaviano, entrambi dirigenti medici pediatri onco-ematologi dell’Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza. Nel corso della serata è previsto anche l’intervento congiunto delle ricercatrici post-doc Tettamanti, Sarno e Savino, impegnate presso la Fondazione Tettamanti e la Clinica pediatrica della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza. Tra i momenti centrali, l’approfondimento dedicato alle nuove prospettive terapeutiche con l’intervento dal titolo Andiamo in clinica con le Celly Cd123/Cd33 per il trattamento della Lma, seguito da una finestra sugli sviluppi della ricerca con Intanto in laboratorio… e dalla riflessione conclusiva Whatever it takes. Chiuderà l’incontro Lorenzo Guzzetti, presidente dell’associazione Quelli che… con Luca. Alle 22.30 sono previsti rinfresco e saluti finali. (foto archivio)