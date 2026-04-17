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SARONNO – Saronno si prepara a ospitare un approfondimento culturale di grande rilievo dedicato a una delle figure più iconiche e affascinanti della storia dell’arte barocca. Il Circolo della Bussola e la Cooperativa Popolare Saronnese presentano infatti l’evento dal titolo “Artemisia Gentileschi: amore per l’arte, passione per la vita“, un appuntamento che mira a esplorare non solo la maestria tecnica della pittrice, ma anche la straordinaria forza d’animo che ha caratterizzato la sua esistenza.

L’incontro si terrà domenica 19 aprile alle 16 nell’auditorium Aldo Moro, in viale del Santuario 13. A guidare il pubblico in questo viaggio narrativo e visivo sarà il relatore Luca Frigerio, esperto chiamato a delineare il profilo di un’artista capace di imporsi in un mondo dominato dagli uomini, trasformando le proprie vicende personali in opere dal valore universale.

L’iniziativa gode di collaborazioni e patrocini autorevoli, tra cui quello del comune di Saronno, della comunità Pastorale Crocifisso Risorto e dell’Unitre Saronno, a dimostrazione della sinergia tra le diverse realtà associative del territorio per la promozione della cultura.

Sarà un’occasione imperdibile per cittadini e appassionati per riscoprire la modernità di Artemisia, una donna che ha saputo fare dell’arte il proprio strumento di riscatto e di assoluta libertà espressiva.

(foto d’archivio)

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