Cronaca

SARONNO – Due incidenti stradali si sono verificati nella giornata di ieri tra Saronno e Castiglione Olona, con l’intervento dei soccorsi in entrambi i casi.

Il primo episodio è avvenuto a Saronno alle 7.50 in via Varese, all’altezza del civico 86, dove si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto. Coinvolto un ragazzo di 18 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un’ambulanza e la polizia locale. Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Saronno in codice verde, dunque in condizioni non preoccupanti.

Il secondo incidente si è verificato alle 8.50 a Castiglione Olona, in via Cesare Battisti, ed ha coinvolto un mezzo pesante. Una donna di 58 anni è stata assistita sul posto dal personale sanitario intervenuto insieme alla polizia locale. In questo caso non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

In entrambi gli episodi le condizioni delle persone coinvolte non risultano gravi.

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17042026