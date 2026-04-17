Città

SARONNO – Il piano di protezione civile del Comune cambia volto e diventa digitale, trasformandosi da documento statico a sistema dinamico aggiornabile in tempo reale. La novità è stata presentata in consiglio comunale dai tecnici della società Sge.

Al centro del nuovo modello c’è una piattaforma informatica avanzata, certificata dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che consente l’accesso tramite autenticazione a più fattori e permette di operare su una cartografia satellitare interattiva. Il piano non è più un fascicolo da consultare, ma un sistema di dati che genera automaticamente un documento sempre aggiornato. Il territorio è organizzato per livelli informativi: punti come idranti, farmacie e defibrillatori, linee come strade e reti tecnologiche, e aree più ampie come quelle di attesa per la popolazione, per le quali viene calcolata anche la capacità di accoglienza.

Tra gli aspetti più rilevanti c’è la possibilità di analizzare rapidamente rischi e popolazione. Il sistema consente di individuare, ad esempio, quante persone vivono in una zona a rischio e con quali caratteristiche, distinguendo fasce d’età e presenza di cittadini stranieri, così da pianificare interventi e comunicazioni più efficaci.

Sono disponibili anche dati sugli edifici, come anno di costruzione e numero di piani, utili per valutare la vulnerabilità in caso di emergenze come alluvioni o eventi sismici. Particolare attenzione è riservata alle persone fragili, con informazioni accessibili solo al sindaco o a un delegato, nel rispetto della normativa sulla privacy. Il piano è stato definito uno strumento in continuo aggiornamento, già adeguato alle più recenti normative, tra cui la legge 198 del dicembre 2025, e capace di integrare anche scenari di rischio provenienti dai comuni vicini.

Soddisfazione è stata espressa dalla sindaca Ilaria Pagani, che ha evidenziato il salto rispetto al passato, quando il piano era un documento cartaceo molto complesso, di oltre 1700 pagine, difficile da aggiornare. Il passaggio al digitale, avviato nel 2023, consente oggi maggiore flessibilità e rapidità di intervento, anche grazie al supporto di una società specializzata.

Una parte del sistema sarà accessibile anche ai cittadini attraverso il sito del Comune, con la possibilità di consultare aree di rischio e punti di raccolta, mentre resteranno esclusi i dati sensibili. Con questo nuovo strumento l’amministrazione punta a migliorare la gestione delle emergenze, rendendola più tempestiva, precisa e coordinata.

17042026