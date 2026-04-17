Città

SARONNO – Il Comune di Saronno, in attesa della quinta edizione del Concorso Lirico Internazionale Giuditta Pasta, organizza una rassegna di eventi collaterali sulla vita della celebre cantante lirica

18 aprile alle 16 in villa Gianetti: Lessico famigliare. Abitudini e idiomi di una Diva a cura Andrea Germi

Come parlava la Diva Giuditta Pasta in società? Come conversava con Tommaso Grossi, con Giuseppe Mazzini o con il suo amico Achille Mauri? Come discorreva con Gioacchino Rossini e con i grandi musicisti che la resero grande? Quale strano idioma usava in casa con Mamà e con i suoi affetti più cari? La lettura di alcune delle lettere più personali del Carteggio di Giuditta Pasta ci consegna una Diva “per ogni occasione”: dalle lettere più formali, in francese, a quelle cordiali e amicali. Dalle lettere professionali a quelle di mamma Rachele, sua sostenitrice numero uno. Un focus inaspettato sulla Diva del Belcanto: grande interprete, intellettuale, amica, mamma e nonna.

9 maggio alle 18 nella sala del Legnanino, biblioteca Civica

Approfondimento su Giuditta Pasta: la sua eccezionale carriera, il ruolo centrale nel mondo operistico italiano del XIX secolo, le sue interpretazioni liriche e la rete di familiari e collaboratori.

A seguire finale del Concorso Lirico Internazionale

6 giugno alle 16, in Villa Gianetti: L’opera al tempo di Giuditta Pasta: istruzioni per l’uso a cura di Francesco Rocco Rossi

Questo incontro propone un viaggio dentro il ‘meccanismo’ dell’opera tra anni ‘20 e ‘30 dell’Ottocento ossia della produzione di Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti e Gioacchino Rossini. Attraverso ascolti e video tratti dal repertorio lirico di quegli anni saranno illustrate le principali ‘convenienze teatrali’ ossia quelle situazioni tanto care al pubblico dell’epoca e, per questo irrinunciabili (almeno in parte). L’incontro intende così restituire al pubblico le chiavi di lettura necessarie per ascoltare quel repertorio lirico con orecchie storicamente consapevoli e offrire l’occasione per approfondire non solo come funzionava l’opera «al tempo di Giuditta Pasta» ma anche perché quel sistema parlasse con tanta forza ai suoi contemporanei.

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