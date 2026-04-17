Città

SARONNO – Il sindaco Ilaria Pagani ha conferito al consigliere comunale Matteo Sabatti, del gruppo Insieme per Crescere, una delega in materia di sport, a supporto dell’attività dell’assessorato guidato da Mauro Lattuada.

La delega si inserisce in un’ottica di rafforzamento del lavoro amministrativo su un ambito particolarmente rilevante per la città, che coinvolge associazioni, società sportive e numerosi cittadini.

Matteo Sabatti, attualmente studente di Ingegneria Energetica al Politecnico di Milano, ha conseguito il diploma all’istituto tecnico industriale “Giulio Riva” di Saronno con il massimo dei voti. Il suo percorso formativo, orientato alle discipline tecniche e scientifiche, si accompagna a esperienze nell’ambito informatico e della programmazione, maturate anche attraverso attività di formazione e stage.

Sabatti affiancherà l’assessore nelle attività di relazione con il territorio e nel supporto alle iniziative legate allo sport, contribuendo allo sviluppo e alla valorizzazione delle politiche sportive cittadine.

La sua giovane età rappresenta inoltre un valore aggiunto significativo, perché potrà offrire uno sguardo diretto e contemporaneo sul mondo giovanile, aiutando l’Amministrazione a interpretarne bisogni, aspettative e nuovi linguaggi. Un contributo importante per sviluppare proposte sportive più inclusive, attrattive e capaci di coinvolgere le nuove generazioni.

“Abbiamo ritenuto importante rafforzare l’attenzione sullo sport – sottolinea la sindaca Ilaria Pagani – affidando una delega specifica che possa affiancare il lavoro dell’assessorato. Lo sport rappresenta un elemento fondamentale per la crescita della comunità, sia dal punto di vista sociale che educativo, e richiede un impegno costante e condiviso”.

“Sono certa che Matteo Sabatti saprà dare un contributo positivo – prosegue la sindaca – lavorando in sinergia con l’assessore Lattuada e con tutte le realtà sportive del territorio, che rappresentano un patrimonio prezioso per Saronno”.

—-