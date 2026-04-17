Cronaca

SARONNO – Una valigia abbandonata sotto i portici. È l’ennesima segnalazione arrivata dai residenti di via Lanino, esasperati da una situazione che si ripete da mesi senza soluzione di continuità.

Negli ultimi giorni i cittadini hanno documentato la presenza di un trolley lasciato in un angolo, probabilmente dopo un furto avvenuto in stazione ai danni di un viaggiatore. Una scena già vista: bagagli svuotati, oggetti rovistati e poi lasciati sul posto.

Secondo quanto riferito dai residenti, il problema non è episodico ma costante. “Succede spesso – spiegano – e ogni volta restano lì per giorni, a volte settimane, prima che qualcuno intervenga”. Nel frattempo il contenuto delle valigie viene disperso, peggiorando il decoro dell’area.

La questione, sottolineano, riguarda sia la sicurezza sia il degrado urbano. Da un lato i furti ai viaggiatori che gravitano attorno alla stazione, dall’altro la gestione delle conseguenze, con oggetti abbandonati in spazi pubblici frequentati ogni giorno da famiglie e lavoratori.

Chi vive in zona chiede interventi più rapidi e controlli più incisivi. L’area dei portici, già segnalata in passato per situazioni analoghe, continua a essere punto di ritrovo per chi utilizza questi spazi come “zona di scarico” dopo i colpi.

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