Saronno, studenti a teatro per riflettere sulla legalità: in scena “17 anni”
17 Aprile 2026
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SARONNO – Nella mattinata di martedì 14 aprile, a Saronno, oltre 400 studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado hanno preso parte allo spettacolo teatrale “17 anni”, nell’ambito del progetto “Semi di legalità”. L’iniziativa ha coinvolto numerosi istituti del territorio con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sul tema della lotta alla mafia.
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