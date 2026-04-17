Lo spettacolo racconta le storie di Graziella Campagna e Rita Atria, due giovani simbolo dell’impegno contro la criminalità organizzata, entrambe uccise a soli 17 anni. Le loro vicende, portate sul palco, hanno offerto agli studenti un momento di riflessione profonda sul valore del coraggio e della responsabilità civile.

Presente all’evento l’assessora Lucy Sasso, che ha sottolineato l’importanza di mantenere viva l’attenzione sul tema della legalità. Durante il suo intervento ha evidenziato come la lotta alla mafia si costruisca quotidianamente, attraverso scelte consapevoli e comportamenti responsabili, soprattutto da parte dei più giovani.