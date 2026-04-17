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SARONNO – Nella mattinata di giovedì 16 aprile, il Centro Islamico di Saronno ha aperto le proprie porte a una delegazione davvero speciale: 60 alunni delle classi quinte della scuola primaria dell’istituto Gherardini di Milano, accompagnati da nove insegnanti. Una visita che si è trasformata in un prezioso momento educativo, all’insegna della scoperta, del dialogo e dell’integrazione.

Guidati dai referenti del Centro, i bambini hanno ascoltato con curiosità e attenzione, avvicinandosi per la prima volta alle principali pratiche dell’Islam e al significato profondo dei momenti di preghiera. Le loro domande, spontanee e sincere, hanno dato vita a un confronto autentico, ricco di interesse e meraviglia.

“Durante l’incontro, non è stato presentato solo il cuore spirituale del Centro Islamico, ma anche il suo importante ruolo formativo e sociale, aperto a tutta la cittadinanza. Studenti e docenti hanno scoperto le numerose attività che animano quotidianamente il Centro: dagli eventi aperti come il Festival della Famiglia e l’Iftar condiviso, ai percorsi educativi come i corsi di studio del Corano e le lezioni di lingua araba, pensati per bambini, giovani e adulti”

E i responsabili del centro concludono: “Questa iniziativa si è confermata una splendida occasione di incontro e crescita reciproca. Avvicinare le nuove generazioni alla pluralità culturale e religiosa del territorio significa seminare, fin dai banchi di scuola, i valori di una società più consapevole, inclusiva e fondata sul rispetto e sul dialogo. Il Centro Islamico di Saronno rinnova i propri più sinceri ringraziamenti all’Istituto Gherardini per questa significativa esperienza, restando sempre disponibile ad accogliere nuove realtà e a costruire insieme ponti di conoscenza”.

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