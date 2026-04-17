Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta di Roberto Poletti noto giornalista e cittadino saronnese che accende i riflettori su un problema molto sentito in città quello legato al servizio del medico di base.

Gentile Redazione,

quello che mi è accaduto non è un semplice disservizio. È uno schiaffo. È la prova che, a Saronno, la sanità territoriale non funziona più.

Scopro per caso, entrando nel fascicolo sanitario della Regione Lombardia, che il mio medico di base ha cessato l’attività. Per caso. Nessuno mi avvisa, nessuno ritiene doveroso informare un cittadino che da un giorno all’altro resta senza riferimento sanitario. Silenzio totale. Come se fosse normale.

Ma il paradosso è ancora più grave: quel medico, in tutti questi anni, non l’ho mai visto. Mai. Non sono mai riuscito a ottenere un appuntamento. Esisteva sulla carta, non nella realtà. Una finzione burocratica spacciata per assistenza.

A quel punto provo a cambiare medico. Ed è qui che si tocca il fondo: a Saronno non c’è un solo medico disponibile. Non uno. Il sistema è saturo, bloccato, chiuso. E la sensazione è agghiacciante: si aspetta che si liberi un posto. Magari perché qualcuno non c’è più.

È questa la sanità pubblica nel 2026?

E non finisce qui: non è nemmeno possibile cercare un medico in un altro comune. Quindi il messaggio è chiaro: arrangiati. Non hai diritto a un medico. Non hai diritto a un servizio essenziale. Però continua a pagare le tasse, come se tutto funzionasse.

Io, paradossalmente, sono tra i “fortunati”. Se sto male, posso permettermi di pagare e andare dove voglio, pubblico o privato che sia. Posso tirare fuori i soldi e risolvere. Ma questa è una fortuna che molti non hanno. E allora penso a chi non arriva a fine mese, a chi non può permettersi una visita. Per loro non è solo un disservizio: è un’umiliazione. È sentirsi abbandonati e, allo stesso tempo, impotenti.

Questa non è più inefficienza. È un sistema che ha smesso di garantire i diritti fondamentali.

È indegno che nel 2026 si possa restare senza medico di base. È indegno che nessuno avvisi. È indegno che non esistano alternative. È indegno che tutto questo venga considerato normale.

La sanità territoriale dovrebbe essere la prima linea di difesa. Qui, invece, è diventata una porta chiusa in faccia.

E allora la domanda è semplice: dov’è la Regione? Dove sono le ASST? Dove sono i responsabili?

Perché qui non siamo davanti a un ritardo o a una difficoltà: siamo davanti a un fallimento.

Vorrei inoltre che pubblicaste le immagini che vi ho inviato a testimonianza di quanto affermo: perché ciò che descrivo non è un’opinione, ma un fatto documentato.

E un Paese che non garantisce il medico di base ai propri cittadini è un Paese che rinuncia alla propria dignità.

Vergogna.

Cordiali saluti

Roberto Poletti