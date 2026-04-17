SOLARO – Festa, nei giorni scorsi, per gli Arcieri del Sole, storica associazione sportiva cittadina che ha celebrato il cinquantesimo anniversario di fondazione con un momento di incontro al centro Maps. L’evento è stato l’occasione per ripercorrere la storia del gruppo e presentare gli atleti che nel corso degli anni hanno contribuito ai risultati della società, impegnata in competizioni a livello locale, regionale, nazionale e anche internazionale.

Alla celebrazione ha partecipato anche l’Amministrazione comunale, rappresentata dalla sindaca Nilde Moretti e dall’assessore allo sport Christian Caronno, che hanno consegnato agli Arcieri del Sole una pergamena di riconoscimento per l’attività svolta e i successi ottenuti in cinquant’anni. Un traguardo importante per una realtà che nel tempo ha saputo coniugare risultati sportivi e valore aggregativo, diventando un punto di riferimento per la comunità locale. Per l’occasione è stato inoltre presente il gruppo fotografico “Cogli l’Attimo”, che ha documentato la giornata con una serie di scatti dedicati alla celebrazione.