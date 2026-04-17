iltra2

TRADATE – Con l’arrivo dei primi tepori è ripartita anche quest’anno la campagna di salvataggio degli anfibi del Parco Pineta, con interventi concentrati nell’area di Cascina Fornace ad Appiano Gentile grazie all’impegno delle guardie ecologiche volontarie e dei volontari civici.

Un aiuto concreto per una migrazione delicata

Dal 2003 il Parco interviene per proteggere rane, rospi e tritoni durante la migrazione verso i siti riproduttivi, uno dei momenti più critici del loro ciclo vitale. Tra fine inverno e inizio primavera gli anfibi escono dal letargo nei boschi e si dirigono verso stagni e pozze, spesso attraversando strade trafficate. Anche nel 2026 sono state installate barriere di protezione lungo le strade, costantemente monitorate dai volontari, mentre il Comune di Appiano Gentile ha predisposto una segnaletica specifica per sensibilizzare gli automobilisti.

Un lavoro quotidiano, sera dopo sera

La campagna si è svolta dal 14 febbraio al 21 marzo, per oltre un mese, con due turni serali ogni giorno dalle 18.30 alle 21.30. Complessivamente sono state superate le 250 ore di attività, rese possibili dall’impegno di 15 volontari.

Numeri straordinari: una stagione da record

I risultati del 2026 confermano l’importanza dell’iniziativa:

2255 rospi comuni, tra cui 346 coppie in amplexus

494 rane

76 tritoni crestati e 8 tritoni punteggiati

1 salamandra

Particolarmente positivo anche il dato sulla mortalità stradale, con soli 8 rospi e 29 rane schiacciati, numeri contenuti rispetto al passato.

Il ruolo fondamentale del meteo

Le condizioni climatiche hanno inciso in modo determinante sugli spostamenti. Gli anfibi si muovono soprattutto con temperature miti, elevata umidità e pioggia. I picchi migratori si sono registrati tra fine febbraio e inizio marzo, con oltre 300 rospi osservati in una sola notte, mentre le giornate più fredde o secche hanno rallentato gli spostamenti.

Un fenomeno affascinante

La migrazione degli anfibi resta uno degli eventi naturali più significativi del territorio. Il rospo comune è noto per la fedeltà ai siti riproduttivi, tornando ogni anno negli stessi stagni anche dopo lunghi spostamenti. La presenza di numerose coppie già in amplexus osservate durante la campagna indica una migrazione ben sincronizzata.

Un impegno condiviso

L’iniziativa evidenzia l’importanza della collaborazione tra enti, volontari e cittadini per la tutela della biodiversità. Un lavoro che, sottolineano dal Parco, ha permesso di salvare numerosi esemplari grazie alla presenza costante sul territorio.

(foto archivio)

17042026