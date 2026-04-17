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VENEGONO INFERIORE – Si apre il dibattito sul tema della mensa scolastica e della cosiddetta autorefezione, con il sindaco Mattia Premazzi che interviene per richiamare l’attenzione sull’importanza di un confronto equilibrato tra diritti individuali e interesse collettivo. Il primo cittadino sottolinea come la mensa non rappresenti soltanto il momento del pasto, ma sia parte integrante del percorso educativo, occasione in cui gli studenti apprendono il valore della condivisione, delle regole e di una corretta educazione alimentare.

Nel suo intervento, Premazzi evidenzia anche che l’autorefezione, pur essendo stata oggetto di diverse pronunce giuridiche, non costituisce un diritto assoluto, ma deve essere valutata nel rispetto della sicurezza, dell’organizzazione scolastica e dei diritti dell’intera comunità. La responsabilità della gestione e delle condizioni igienico-sanitarie resta in capo alla scuola. L’amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno a supportare gli istituti scolastici nelle scelte che tutelino l’interesse generale, ricordando che un eventuale impatto negativo sull’organizzazione della mensa potrebbe compromettere un servizio fondamentale per molte famiglie.

Negli ultimi anni, viene inoltre evidenziato, il Comune ha lavorato per garantire un servizio mensa di qualità, controllato e con costi contenuti, accessibile al maggior numero possibile di utenti. Da qui l’invito a “non limitarsi alla rivendicazione del singolo diritto, ma a considerare il quadro complessivo della comunità scolastica”.

(foto archivio)

17042026