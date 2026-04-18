Città

SARONNO – Un mini book pensato per orientarsi tra lavoro, studio e vita adulta: è questo il cuore dell’iniziativa “Benvenuti 18”, rivolta ai neodiciottenni della città.

L’evento, promosso dall’Amministrazione comunale, nasce per accompagnare i ragazzi nel passaggio alla maggiore età, offrendo strumenti concreti e spunti di riflessione. A spiegare il senso del progetto è l’assessora alle politiche giovanili Lucy Sasso, che sottolinea come oggi diventare maggiorenni significhi entrare in “un mondo dell’età adulta parecchio complesso”.

Proprio per questo, il Comune ha scelto di realizzare un mini book dedicato ai giovani, intitolato “Benvenuti 18”, costruito con il contributo di diverse realtà competenti e illustrato dal grafico saronnese Francesco Pirini.

“Non è un manuale di istruzioni sulla vita adulta – chiarisce l’assessora Lucy Sasso – ma raccoglie spunti, opportunità e racconta le strade che si possono percorrere”.

Il contenuto del volume affronta diversi temi pratici e attuali. Si parte dall’educazione finanziaria, con indicazioni sulla gestione del denaro, per arrivare al mondo del lavoro, con suggerimenti su come scrivere un curriculum e orientarsi tra le opportunità disponibili.

Spazio anche alla formazione, con informazioni su percorsi di studio e possibilità all’estero, comprese iniziative europee accessibili ai giovani, spesso gratuite. Un capitolo è infine dedicato alla cura di sé, con particolare attenzione alla salute mentale, ancora oggi poco discussa.

“Vogliamo dire chiaramente ai ragazzi che chiedere aiuto non è un segno di debolezza, ma una scelta intelligente e coraggiosa”, conclude l’assessora Lucy Sasso, evidenziando l’obiettivo educativo e sociale dell’iniziativa.

L’iniziativa si inserisce nel percorso del Comune per rafforzare il dialogo con i giovani e offrire strumenti utili in una fase di cambiamento importante.

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