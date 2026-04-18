Calcio

SARONNO – Il derby Fbc Saronno-Caronnese, domenica match clou del campionato di calcio d’Eccellenza, diventa una festa: l’apertura dei cancelli allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi è prevista già alle 11.15, ci sarà una partita di calcio giovanile e la possibilità di pranzare sul posto, menù con salamelle alla griglia e bar aperto.

Al derby sono stati inoltre invitati tutti i giocatori del “vivaio” del Fbc coi loro famigliari, ed il direttore generale Marco Proserpio ha esteso l’invito anche alla Caronnese, perchè portino anche i loro giovani. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti perchè la partita sia giocata in una cornice unica di pubblico, con il pienone sugli spalti.

Si stanno preparando all’evento anche gli ultras saronnesi del Fronte ribelle, con coreografie “speciali”; ed i supporter hanno lanciato un appello sul web perchè tutti siano presenti. Il tutto per una gara dove non entrano in gioco solo le questioni di campanilismo: la Caronnese è terza in classifica, il Saronno è quarto e vuole consolidare questa posizione che vale l’accesso alla semifinale playoff dove, nel caso, i biancocelesti con tutta probabilità troverebbero proprio la Caronnese.

Classifica

Arconatese 70 punti, Solbiatese 61, Caronnese 56, Fbc Saronno e Legnano 50, Rhodense 49, Vergiatese 48, Lentatese 41, Ardor Lazzate 40, Magenta 37, Vis Nova Giussano, Besnatese e Mariano 36, Vigevano e Arcellasco 35, Sedriano 34, Altabrianza 33, Sestese 29.

18042026