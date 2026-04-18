Calcio

SARONNO – Cresce l’attesa per il derby, il march clou della penultima giornata di Eccellenza, che pesa tanto non solo per motivi di blasone ma anche per la classifica. Si affrontano Fbc Saronno e Caronnese, entrambe impegnate per conquidtare i playoff. Obiettivo praticamente raggiunto per Caronno, più complicato per l’Fbc Saronno che non può permettersi errori. Alla sfida di domenica pomeriggio allo stadio saronnese di via Biffi, i biancocelesti dovrebbero presentarsi al completo, mentre nella Caronnese è annunciata l’assenza del talentuoso attaccante El Hilali.

Arbitro designato per l’incontro è Simone Giacomo Meazza di Abbiategrasso, assistenti Vincenzo Alberto Sivverini di Monza e Marco Silvestri di Pavia. Partita alle 15.30, comunque vada sarà una festa con cancelli aperti dalle 11.15 e pranzo al campo con birre e salamelle.

Classifica

Arconatese 70 punti, Solbiatese 61, Caronnese 56, Fbc Saronno e Legnano 50, Rhodense 49, Vergiatese 48, Lentatese 41, Ardor Lazzate 40, Magenta 37, Vis Nova Giussano, Besnatese e Mariano 36, Vigevano e Arcellasco 35, Sedriano 34, Altabrianza 33, Sestese 29.

(foto archivio: una immagine della gara di andata fra le due squadre)

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