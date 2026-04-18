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CASTIGLIONE OLONA – Torna anche quest’anno a Castiglione Olona la “Giornata del verde pulito”, iniziativa promossa da Regione Lombardia per sensibilizzare i cittadini sui temi ambientali e sul rispetto del territorio. L’appuntamento è fissato per oggi, sabato 18 aprile, con ritrovo alle 14 al centro socio-educativo “Il Girasole”, in via delle Madonne 10 nella frazione di Gornate Superiore. Alle 14.30 è prevista la suddivisione dei partecipanti in gruppi per avviare le operazioni di pulizia.

L’iniziativa, aperta a tutti, prevede attività di raccolta dei rifiuti nelle aree del Parco Plis Rto, in particolare nel bosco Colombera, lungo la via per Gornate e nella zona del Piccolo Stelvio. Le operazioni saranno supportate dalla protezione civile di Castiglione Olona. Al termine del pomeriggio, attorno alle 17, è previsto un rinfresco per i partecipanti al lavatoio di Caronno Corbellaro.

In caso di maltempo l’attività verrà annullata. Ai partecipanti è richiesto di presentarsi con calzature adeguate e guanti da lavoro.

L’iniziativa rappresenta un momento concreto di impegno civico per contrastare l’abbandono dei rifiuti e promuovere una maggiore attenzione verso l’ambiente e gli spazi verdi del territorio.

(foto archivio: pulizie del verde nella zona)

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