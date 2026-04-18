Cronaca

CERIANO LAGHETTO – Segnalazione di una rapina avvenuta nei giorni scorsi alla stazione, al centro di un intervento della sezione locale dlela Lega, che torna a sollecitare maggiore attenzione sul tema della sicurezza.

Secondo quanto riportato dalla sezione locale del partito, l’episodio si sarebbe verificato lunedì sera, avvenuto attorno alle 20, quando un giovane cerianese sarebbe stato avvicinato e rapinato da tre persone. I responsabili sarebbero stati descritti come giovani alti, con abbigliamento scuro e capelli ricci. Il ragazzo ha raccontato di essere stato minacciato con un coltellino, utilizzato per intimidirlo e impedirgli di reagire. Sempre secondo il suo racconto, si tratterebbe del secondo episodio simile subito nel giro di pochi mesi.

La Lega di Ceriano Laghetto, riportando la testimonianza del malcapitato, parla di un segnale preoccupante e invita l’amministrazione comunale a “considerare la sicurezza come una priorità, chiedendo interventi concreti sul territorio cerianese”.

(foto Lega: la stazione ferroviaria di Ceriano Laghetto)

18042026