Groane

CERIANO LAGHETTO – Ultimi giorni per partecipare alla 16^ edizione del concorso promosso dall’Amministrazione comunale per l’assegnazione di 13 borse di studio destinate agli studenti iscritti al primo anno della scuola secondaria di primo e secondo grado. Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle 12 del 20 aprile.

L’iniziativa è rivolta agli studenti residenti a Ceriano Laghetto che abbiano conseguito risultati scolastici particolarmente meritevoli nell’anno scolastico 2024/2025. In particolare, possono partecipare gli alunni che frequentano nel 2025/2026 la prima classe della scuola secondaria di primo grado con una valutazione finale di distinto o ottimo ottenuta alla scuola primaria. Per gli studenti iscritti alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado è invece richiesta una valutazione finale compresa tra otto e dieci conseguita al termine della scuola secondaria di primo grado.

Alla determinazione del punteggio finale contribuirà anche l’indicatore Isee, elemento che permetterà di definire la graduatoria tenendo conto della situazione economica delle famiglie.

Le domande dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune oppure inviate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] entro la scadenza indicata.

Tutte le informazioni dettagliate e il modulo di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune, nella sezione dedicata alle borse di studio cerianesi.

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