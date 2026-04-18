Città

SARONNO – Nuovo ingresso nel Consiglio di amministrazione di Focris, la Fondazione che gestisce servizi socio-assistenziali per la città di Saronno.

Con decreto sindacale è stato nominato Federico Pirola quale componente del CdA, in sostituzione di Fabrizio Francescut, recentemente nominato presidente di Saronno Servizi spa

La nomina si inserisce nel quadro della continuità amministrativa della Fondazione, realtà di riferimento per il territorio nell’ambito dei servizi alla persona e, in particolare, nell’assistenza agli anziani.

Federico Pirola porta in dote un profilo con una solida esperienza nella gestione di progetti complessi e nel coordinamento di attività in ambito sociale e organizzativo. Attualmente ricopre il ruolo di responsabile logistica e area progetti Italia per COOPI – Cooperazione Internazionale, dove si occupa della gestione di programmi e del coordinamento di reti territoriali. In precedenza ha maturato esperienze come project manager nel terzo settore e nella cooperazione internazionale, oltre a ruoli di responsabilità in ambito commerciale e gestionale.

Laureato con il massimo dei voti in Sviluppo locale, cooperazione e mercati internazionali e in Scienze politiche e relazioni internazionali, Pirola ha sviluppato competenze specifiche nella gestione di progetti, nella sostenibilità economica e nel lavoro con le comunità, sia in Italia sia all’estero.

“Rivolgo a Federico Pirola un augurio di buon lavoro. Focris rappresenta una realtà fondamentale per la nostra città e per le persone più fragili, e il contributo di ciascun componente del Consiglio è essenziale per garantire continuità, qualità e attenzione nei servizi” le parole della sindaca Ilaria Pagani.

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