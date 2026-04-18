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GERENZANO – Domenica 19 aprile, la parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo celebrerà l’anniversario della Dedicazione della chiesa prepositurale, un evento che affonda le sue radici nel 1899 e che rappresenta ancora oggi il cuore spirituale del paese da oltre un secolo. Quest’anno la ricorrenza assume un significato ancora più profondo, trasformandosi in un duplice omaggio a due figure cardine della vita religiosa locale.

Il momento centrale della giornata sarà la messa solenne delle 10, durante la quale i fedeli festeggeranno gli anniversari di don Davide Toffaloni e fratel Maurizio Gianni. La celebrazione intende onorare il loro costante impegno nel sacerdozio e nella vita consacrata, riconoscendo il valore di anni trascorsi al fianco dei parrocchiani attraverso l’ascolto e la dedizione quotidiana. Non si tratterà solo di un atto liturgico, ma di un vero e proprio abbraccio collettivo a chi ha saputo guidare diverse generazioni di cittadini.

Oltre all’aspetto religioso, l’appuntamento mira a rafforzare il legame identitario tra i residenti e la propria storia. La Dedicazione viene infatti vissuta come uno stimolo a preservare e rinnovare il senso di appartenenza alla comunità. Per suggellare questo clima di festa e condivisione, la mattinata si concluderà con un aperitivo conviviale aperto a tutti. Questo spazio informale permetterà ai partecipanti di scambiarsi auguri e riflessioni, prolungando il momento di festa oltre le mura della chiesa in un clima di gioia comune.

(foto d’archivio)

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