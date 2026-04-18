I più letti di ieri: tragedia dell’87enne investita, polemica sulla sanità e degrado in retrostazione
18 Aprile 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 17 aprile, in primo piano la tragedia dell’anziana investita, il malcontento per la mancanza del medico di base e le segnalazioni di degrado urbano. Spazio anche alla politica locale con una nuova nomina e a un momento di dialogo interculturale nelle scuole.
Si è spenta l’87enne investita mercoledì mattina: troppo gravi le ferite riportate nell’incidente, che ha profondamente colpito la comunità.
Fa discutere lo sfogo di un cittadino rimasto senza medico di base, che denuncia le difficoltà crescenti nell’accesso alla sanità pubblica.
Senza medico di base, l’amarezza di Roberto Poletti: “A Saronno la sanità pubblica ha smesso di esistere”
Residenti esasperati nella zona della Retrostazione segnalano l’aumento di valigie abbandonate e saccheggiate, descrivendo un contesto sempre più degradato.
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Nuovo incarico in ambito amministrativo: Matteo Sabatti è stato nominato consigliere comunale delegato allo sport dalla sindaca.
Saronno, Matteo Sabatti consigliere comunale delegato allo Sport dalla sindaca Pagani
Un gruppo di studenti milanesi ha visitato il centro islamico, vivendo un’esperienza di confronto e conoscenza all’insegna dell’integrazione.
Saronno, studenti milanesi in visita al Centro islamico: dialogo, scoperta e integrazione tra i banchi
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