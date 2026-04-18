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LONATE CEPPINO – Il Comune invita tutta la cittadinanza, le scuole e in particolare i più giovani a partecipare alle celebrazioni del 25 aprile, Festa della Liberazione, momento centrale per ricordare i valori di libertà e democrazia alla base della storia del Paese. La giornata prenderà il via alle 9.30 con il ritrovo davanti al municipio, in piazza Diaz 12. Alle 10 è in programma la santa messa nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo.

A seguire si terrà la deposizione della corona al monumento dei caduti all’interno del cimitero, accompagnata dagli interventi commemorativi.

L’iniziativa, organizzata con la partecipazione delle associazioni del territorio tra cui Anpi e gruppo Alpini, vuole essere un momento di condivisione e riflessione aperto a tutta la comunità. Particolare attenzione è rivolta alle nuove generazioni: l’invito è quello di coinvolgere bambini e ragazzi, affinché possano conoscere il significato della ricorrenza e comprendere l’importanza della memoria come base per costruire il futuro.

(foto archivio: celebrazioni 25 aprile in zona)

18042026