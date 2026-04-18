Città

SARONNO – “In riferimento alla risposta fornita da Asst Valle Olona e pubblicata da Il Saronno, ritengo doveroso fare alcune precisazioni, perché quando si parla di sanità pubblica le parole devono essere aderenti ai fatti”

Inizia così la risposta di Roberto Poletti giornalista residente a Saronno in merito alla risposta alla sua lettera aperta sui problemi legati al medico di famiglia.

“Innanzitutto, nessuno mi ha informato – e lo ribadisco con fermezza – della cessazione dell’attività del mio medico di base. Nessuna comunicazione, né formale né informale. Ho scoperto tutto casualmente, accedendo al mio Fascicolo Sanitario.

E proprio su questo punto aggiungo una precisazione importante: tentare di farmi passare per sprovveduto, non informato o distratto non riduce il problema.

Sono una persona attenta, abituata a verificare, e conosco bene – per esperienza diretta – i grandi meriti della sanità lombarda.

Ho avuto più volte occasione di usufruire dei servizi dell’ospedale di Saronno, trovandoli all’altezza di una regione civile quale è la Regione Lombardia.

Proprio per questo, ciò che segnalo non è una polemica pretestuosa, ma una criticità concreta che merita attenzione.

Trovo inoltre inaccettabile e non corrispondente al vero affermare che non avrei utilizzato i canali per la scelta del nuovo medico.

È esattamente il contrario. Proprio ieri mattina, Il Saronno ha pubblicato lo screen della mia area privata del fascicolo sanitario, dal quale si evince chiaramente che:

– ho effettuato il tentativo di scelta del medico di base

– non vi era alcuna disponibilità

Sono fatti documentati.

Definire la mia come una “esperienza individuale” è una lettura riduttiva che non coglie la realtà. Nelle ore successive alla pubblicazione dell’articolo su Il Saronno ho ricevuto numerose segnalazioni di cittadini, che – per il mestiere che faccio – intendo verificare e portare fino in fondo, che si trovano nella medesima situazione.

A questo punto mi permetto una riflessione: non credo che Guido Bertolaso e Regione Lombardia siano pienamente a conoscenza di ciò che sta accadendo sul territorio, altrimenti sarebbero intervenuti con la decisione che li contraddistingue.

Non si tratta di uno sfogo personale.

Non è una questione individuale.

E voglio essere altrettanto chiaro su un punto: non intendo in alcun modo approfittare del mio ruolo di giornalista per ottenere un medico di base.

Chiedo semplicemente ciò che mi spetta:un diritto garantito a ogni cittadino”

E conclude con una nota.

“Prima di ora, nessuna disponibilità. Oggi alle 16:30 (ieri venerdì 17 aprile) magicamente, ora un medico ce l’ho. Mi sono rivolto a una farmacia e, con cortesia, mi è stato assegnato. Viene quindi spontanea una domanda: la Asst voleva forse insinuare – senza dirlo – che il portale del fascicolo sanitario della Regione Lombardia non funziona o funziona solo parzialmente, oppure si è per caso liberato un medico dopo la pubblicazione – guarda caso – del mio articolo su Il Saronno?

Se così fosse, è un problema serio. E a questo punto, se la vedano tra loro. Mi fermo qui, per decenza.

Roberto Poletti

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