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SARONNO – Sabato 18 aprile, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da condizioni in prevalenza poco nuvolose, con la presenza di nubi sparse soprattutto nelle ore del mattino ma senza rischio di precipitazioni.

Nel dettaglio, a Saronno il tempo si manterrà stabile per gran parte della giornata, con schiarite via via più ampie dal pomeriggio fino a cieli quasi sereni in serata. Le temperature saranno miti per il periodo, con valori massimi intorno ai 23°C e minime che si attesteranno sui 13°C, favorendo un clima complessivamente gradevole. I venti saranno deboli o assenti al mattino, mentre nel corso del pomeriggio si attiveranno correnti moderate dai quadranti meridionali, senza comunque causare particolari disagi. Non sono previste allerte meteo né fenomeni significativi, rendendo la giornata adatta alle attività all’aperto.

In Lombardia la pressione è in aumento e contribuisce a un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche. Sulle basse pianure si alterneranno nubi e schiarite con tendenza a cieli più limpidi in serata, mentre sulle aree pedemontane e prealpine si registrerà una maggiore nuvolosità nelle prime ore del giorno, seguita da aperture nel corso del pomeriggio. Sulle zone orientali non si escludono deboli piovaschi, ma in esaurimento entro sera.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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