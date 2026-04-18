Città

SARONNO – Un percorso di valorizzazione che guarda anche al coinvolgimento dei privati. La sindaca Ilaria Pagani interviene per chiarire il senso dell’iniziativa che ha portato Saronno all’interno delle attività di promozione curate da Fondazione Varese Welcome e dalla Camera di commercio di Varese.

Il progetto nasce con l’obiettivo di dare visibilità a sei luoghi della provincia di Varese ritenuti strategici per attrarre investimenti. In questo contesto alcuni advisor, dopo aver visitato diverse realtà del territorio, hanno individuato anche Palazzo Visconti e Villa Gianetti di Saronno, come spazi con potenzialità.

Queste opportunità sono state recentemente presentate anche su palcoscenici internazionali di primo piano: prima al Mipim di Cannes, uno dei principali eventi mondiali dedicati al real estate, e successivamente all’International Hospitality Investment Forum di Berlino, dove il progetto “Invest in Varese” ha incontrato centinaia di investitori del settore turistico e immobiliare.

La sindaca sgombra il campo da equivoci: non si tratta di alienazioni, ma di una riflessione su possibili forme di partenariato pubblico-privato. Il tema è quello delle risorse necessarie per interventi importanti, come nel caso di Palazzo Visconti, per il quale si parla di investimenti rilevanti, “da qui l’idea di coinvolgere soggetti privati in grado di contribuire alla sostenibilità dei progetti”.

L’ipotesi allo studio prevede di mantenere la proprietà pubblica degli immobili, destinando le parti più centrali e storiche a funzioni istituzionali e di rappresentanza, mentre alcune aree potrebbero essere valorizzate con servizi a supporto, come ricettività e ristorazione. Un modello che potrebbe riguardare anche Villa Gianetti, con l’idea di affiancare agli spazi pubblici funzioni complementari.

Nel caso di Palazzo Visconti di via Tommaseo, si ragiona su una suddivisione tra il corpo centrale, destinato a eventi e rappresentanza, e altre aree – comprese le ali e la limitrofa Corte Tanzi – che potrebbero ospitare servizi come spazi ricettivi, sale conferenze o coworking. L’obiettivo è rendere l’intero complesso sostenibile e fruibile, senza rinunciare al controllo pubblico.

Per Villa Gianetti di via Roma si guarda invece a una valorizzazione legata anche alla creazione di un sistema di sedi per convegni ed eventi, in grado di rispondere alle esigenze di chi organizza iniziative e richiede servizi integrati, a partire dall’ospitalità.

Un percorso che si inserisce anche in altre progettualità, come quelle legate a Smart Land e alla partecipazione a bandi pubblici: strade diverse ma compatibili tra loro.

Tra gli elementi che rendono Saronno interessante per gli investitori c’è la posizione strategica, che contribuisce a rafforzarne il ruolo di polo attrattivo nel territorio. Un aspetto che, secondo quanto emerso anche dagli advisor coinvolti, potrebbe aprire nuove opportunità per il futuro della città.

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