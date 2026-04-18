Comasco

ROVELLASCA – Si è svolto nei giorni scorsi nella sala consiliare del Comune di Rovellasca in via De Amicis l’incontro informativo dedicato al fenomeno della cosiddetta “droga del palloncino”, conosciuta anche come “droga della risata”. L’iniziativa, che ha visto la collaborazione del Saronno Softball e Baseball Asd, ha affrontato un tema sempre più diffuso tra i giovani, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sui rischi legati all’uso improprio di sostanze inalanti.

Durante la serata è intervenuta il vicecommissario della polizia locale Diana Meregalli, che ha illustrato le caratteristiche del fenomeno e le sue implicazioni, soffermandosi in particolare sulle dinamiche giovanili e sui pericoli connessi. All’incontro hanno partecipato anche i sindaci di Limbiate e Rovellasca, rispettivamente Antonio Romeo e Sergio Zauli, in un contesto che ha lasciato spazio al confronto e al dialogo con il pubblico presente.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di informazione e prevenzione promosso sul territorio, con l’intento di aumentare la consapevolezza su un fenomeno in crescita e sulle sue possibili conseguenze.

(foto: un momento dell’incontro)

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