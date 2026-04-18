Cronaca

LIMBIATE – È stata salvata mentre si trovava seduta sul davanzale di una finestra al quarto piano, pronta a lanciarsi nel vuoto: momenti di forte tensione nel tardo pomeriggio di venerdì 17 aprile in via Trento.

L’allarme è scattato intorno alle 17,30, quando alla centrale operativa è arrivata la segnalazione di una ragazza di 17 anni in pericolo. La giovane, poco prima, si era allontanata da una comunità di recupero dove era ospitata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Varedo e della sezione radiomobile della compagnia di Desio, insieme alla polizia locale. In attesa del negoziatore del comando provinciale dei carabinieri di Monza Brianza, già attivato per gestire la situazione, i militari presenti hanno iniziato a parlare con la ragazza, cercando di instaurare un dialogo e ridurre la tensione.

Il contatto si è rivelato decisivo. Approfittando di un momento favorevole, carabinieri e polizia locale sono intervenuti insieme, riuscendo a bloccare la giovane e a metterla in sicurezza.

La 17enne è rimasta illesa. È stata affidata ai sanitari del 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Garbagnate Milanese per accertamenti.

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