Softball A1: Bollate prova la fuga, Caronno e Saronno cercano conferme
18 Aprile 2026
SARONNO – Oggi il quarto turno del campionato di serie A1, con un programma che sulla carta sembra favorevole alle squadre di vertice, ma con un equilibrio generale che continua a caratterizzare l’avvio di stagione.
A guidare la classifica è la Quick Mill Bollate, fin qui a punteggio pieno, impegnata nel pomeriggio contro Thunders Castellana. Le bollatesi puntano a consolidare il primato e ad allungare ulteriormente, confermando quanto di buono fatto vedere nelle prime uscite.
Alle spalle della capolista c’è la Rheavendors Caronno, protagonista di un avvio positivo soprattutto in attacco. Nella gara interna contro Macerata, le caronnesi partono con i favori del pronostico, facendo affidamento su un line-up che fin qui ha dato ottime risposte, con giocatrici come Sara Brugnoli eMelany Sheldon (foto Fibs).
Trasferta invece per l’Mkf Saronno, attesa a Rovigo in una sfida importante per rilanciarsi dopo un avvio caratterizzato da buone prestazioni ma pochi punti. Le venete arrivano da una sconfitta pesante e hanno mostrato difficoltà, soprattutto in pedana di lancio: sulla carta il confronto appare sbilanciato a favore delle saronnesi. Attesa anche per rivedere all’opera la lanciatrice Irma Stenico, al debutto lo scorso weekend.
Intanto arrivano buone notizie anche sul fronte azzurro: Alessandra Rotondo e Christina Toniolo sono state convocate per i test della Nazionale italiana in programma il 22 aprile a Caronno Pertusella.
Serie A1, 4° turno (7° e 8° giornata)
Oggi alle 13; Itas mutua Rovigo-Mkf Saronno, alle 13.30: Mia office Pianoro-Italposa Forlì, alle 15.30: Bertazzoni Collecchio-Lacomes New Bollate; alle 17: Rheavendors Caronno-Macerata, alle 18: Quick Mill Bollate-Thunders Castellana.
Classifica
Quick Mill Bollate 1000 (6 vittorie, 0 sconfitte); Italposa Forlì 833, Rheavendors Caronno e Mia office Pianoro 667; Bertazzoni Collecchio, Macerata, Lacomes New Bollate, Itas mutua Rovigo e Mkf Saronno 333; Thunders Castellana 167.
18042026