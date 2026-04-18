Solaro

SOLARO – Una giornata tra fiori, mercatini e sapori locali: è in programma domenica 19 aprile a Solaro la Festa di Primavera organizzata dalla Pro Loco cittadina.

L’evento si terrà lungo via Mazzini, davanti alla Villa Borromeo, dalle 10 alle 19. In programma mercatini, proposte gastronomiche e momenti di animazione pensati per tutte le età, con l’obiettivo di animare il centro e favorire la partecipazione della comunità.

Accanto alle attività, la Pro Loco promuove anche un’iniziativa solidale: i visitatori potranno sostenere l’associazione con un contributo, partecipando così alla realizzazione delle iniziative locali.

Sul fronte gastronomico è prevista la possibilità di prenotare uno spezzatino di montagna con polenta, al costo di 12 euro, in vaschetta monoporzione da asporto. Il pagamento potrà essere effettuato anche con Pos. Le prenotazioni sono aperte fino al 16 aprile al numero 327 8609127.

La manifestazione è organizzata con il patrocinio del Comune e con il contributo di diversi commercianti del territorio, a conferma del legame tra associazionismo e attività locali.

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