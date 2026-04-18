SOLARO – Una lasagna da portare a casa diventa un aiuto concreto per famiglie in difficoltà: è l’iniziativa solidale organizzata dal gruppo Caritas comunità Discepoli di Emmaus.

L’appuntamento è per sabato 25 aprile, con una raccolta fondi che punta a sostenere alcune famiglie del territorio alle prese con una grave emergenza economica. Il ricavato servirà per coprire spese essenziali come bollette, affitto e necessità quotidiane.

L’iniziativa prevede la preparazione di lasagne da asporto, disponibili in due varianti: al ragù oppure al pesto. Il contributo richiesto è di 15 euro a vaschetta da due porzioni.

Le prenotazioni devono essere effettuate entro mercoledì 22 aprile. È possibile farlo domenica 19 aprile sul sagrato della chiesa dopo le messe, oppure martedì e mercoledì al centro Caritas in via San Paolo 6, dalle 15 alle 18. In alternativa si può scrivere all’indirizzo mail [email protected] indicando nome, cognome e quantità richiesta.

Il ritiro delle porzioni è previsto sabato 25 aprile alla chiesa parrocchiale, dalle 10,30 alle 12.

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