Cronaca

SARONNO – Incidente stradale oggi pomeriggio in via Piave, alla periferia di Saronno dove si sono scontrate una Jeep ad altre due automobili. Non irrilevanti, tutt’altro, i danni materiali e tre persone hanno avuto bisogno di assistenza medica: si tratta di un 32enne, un 54enne ed un 57enne; nessuno è comunque apparso in gravi condizioni.

Il sinistro, che ha provocato immediati contraccolpi sulla viabilità locale, si è verificato alle 15.45, nei pressi della intersezione con via Catena, e sul posto è accorsa una pattuglia della polizia locale, l’ambulanza del Sos Uboldo ed il carro attrezzi per la rimozione dei veicoli incidentati. Gli agenti della vigilanza urbana hanno deviato il traffico, ancora oltre un’ora dopo l’incidente quel tratto di via Piave era percorribile, in sostanza, solo su una corsia di marcia, chi proveniva da via Miola doveva aggirare le auto incidentante entrando ed uscendo nell’adiacente posteggio.

(foto: la scena del sinistro)

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