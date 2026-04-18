Volley

SARONNO – Fine settimana con due appuntamenti nel campionato di volley maschile di serie B per le squadre locali; vedranno impegnate tra le mura amiche Pallavolo Saronno e Rossella Ets Caronno. Si gioca oggi, alle 18 al palazzetto Felice Dozio di via Biffi 5 a Saronno, dove la formazione locale affronterà i Diavoli Rosa. Un match delicato per i saronnesi, chiamati a consolidare la propria posizione a metà classifica contro un avversario diretto.

Sempre oggi, sabato 18 aprile, ma alle 20, toccherà invece alla Rossella Ets Caronno scendere in campo al palazzetto dello sport di via Uboldo 100 a Caronno Pertusella. Gli uomini di casa affronteranno il Volley Parella Torino in una sfida importante nelle zone alte della graduatoria, con Caronno impegnata nella lotta per le prime posizioni.

Due incontri che si inseriscono nella fase finale della stagione e che possono risultare decisivi sia per la corsa ai playoff sia per la definizione degli equilibri di classifica.

Classifica serie B

Yaka Malnate 48 punti, Rossella Ets Caronno 47, Ciriè 46, Novi 45, Res volley Mozzate 43, Garlasco 41, Albisola 38, Pallavolo Saronno 33, Sant’Anna Tomcar 31, Diavoli Rosa 29, Parella Torino 23, Npsg 17, Mondovì 12, Miretti Limbiate 9.

(foto archivio)

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