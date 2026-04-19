Cronaca

SARONNO – Prima spray al peperoncino e bastoni e poi sirene nella notte di sabato 18 aprile in via Volta, dove una lite tra più persone ha richiesto l’intervento di forze dell’ordine e soccorsi. L’allarme è partito dalle chiamate di alcuni residenti che hanno segnalato un tafferuglio in strada.

Secondo le prime informazioni, ancora in fase di verifica, la situazione sarebbe degenerata da una discussione per motivi non precisati. La lite si è trasformata in uno scontro, con alcune persone armate di bastoni e l’uso di spray al peperoncino da parte di altre per difendersi.

Sul posto sono arrivate più pattuglie dei carabinieri, impegnate a riportare la calma e a raccogliere elementi utili per chiarire l’accaduto. Presenti anche diverse ambulanze.

Dai dati di Areu risultano due interventi distinti in via Volta per evento violento classificato come aggressione. Nel primo caso sono state soccorse tre persone: due uomini di 16 e 32 anni e una donna di 31 anni, tutti in codice verde. In un secondo momento altri due giovani, di 21 e 29 anni, sono stati assistiti sempre per le conseguenze dello scontro.

Le condizioni dei coinvolti non risultano gravi. Restano da chiarire la dinamica completa dell’episodio e le eventuali responsabilità. I carabinieri stanno lavorando per definire i contorni della vicenda e valutare possibili sviluppi sul piano legale.

(foto archivio)

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