Città

SARONNO – Sono circa 400 i ragazzi e le ragazze invitati a “Benvenuti 18”, l’iniziativa del Comune di Saronno dedicata ai neo maggiorenni, in programma domenica 19 aprile. Un momento atteso, pensato per accompagnare i giovani nel passaggio alla vita adulta.

L’appuntamento è stato presentato martedì 7 aprile in Sala del Legnanino alla Biblioteca civica “Oriana Fallaci”. Nei giorni precedenti i destinatari dell’iniziativa hanno ricevuto una lettera con tutte le indicazioni per partecipare a una giornata costruita su misura per loro.

“Benvenuti 18” nasce con un obiettivo preciso: dare valore alla maggiore età non solo come traguardo personale, ma come ingresso nella piena cittadinanza. Per questo l’evento unisce un momento di festa a contenuti pratici e utili per affrontare le prime scelte da adulti.

Durante la giornata sarà consegnata a ogni partecipante una copia della Costituzione italiana, insieme a un mini book pensato come guida concreta. Non un manuale teorico, ma uno strumento con domande e risposte su temi quotidiani: diritti e doveri civici, cura di sé, salute mentale, educazione finanziaria, formazione e partecipazione. Il mini book è arricchito dalle illustrazioni del saronnese Francesco Pirini.

La giornata sarà arricchita anche da un momento culturale aperto alla città: in Sala Nevera sarà inaugurata una mostra dedicata alle Madri Costituenti, occasione di riflessione sul contributo delle donne alla nascita di una Costituzione moderna.

“Diventare maggiorenni è un passaggio importante, che apre nuove opportunità ma comporta anche nuove responsabilità – sottolinea l’assessora alle Pari Opportunità e Politiche giovanili Lucy Sasso – Con “Benvenuti 18” vogliamo essere presenti in questo momento, offrendo ai nostri giovani strumenti utili per orientarsi e crescere come cittadini consapevoli, senza rinunciare a un momento di festa e condivisione”.

Appuntamento quindi domenica 19 aprile: alle 15 in Sala Nevera l’inaugurazione della mostra “Madri Costituenti”, in collaborazione con Anpi; alle 16,30 nel cortile di Casa Morandi la consegna della Costituzione e del minibook “Benvenuti 18” ai neodiciottenni saronnesi.

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