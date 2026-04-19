Calcio

GERENZANO / TRADATE – Nel girone B di Prima categoria, 29′ e penultima giornata, oggi passo falso in trasferta per la Gerenzanese battuta 4-0 dal Biassoni: è un risultato che fa male ai biancazzurri, ora condannati ai playout. Sono infatti quart’ultimo con 32 punti e si giocheranno la permanenza in categoria con la Lainatese, a quota 31. Le altre, sopra e sotto, sono staccate.

Nel girone A vittoria esterna per il Tradate Abbiate che ha battuto 0-2 l’Union Gorla Calcio: in rete Minelli e Malatesta. In classifica, Tradate Abbiate tranquilla a metà graduatoria con 42 punti.

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(foto archivio: la formazione della Gerenzanese in azione di gioco in uno scorso campionato)

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