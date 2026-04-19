Calcio 1′ cat, Gerenzanese va ai playout, Tradate Abbiate vincente e tranquilla
19 Aprile 2026
GERENZANO / TRADATE – Nel girone B di Prima categoria, 29′ e penultima giornata, oggi passo falso in trasferta per la Gerenzanese battuta 4-0 dal Biassoni: è un risultato che fa male ai biancazzurri, ora condannati ai playout. Sono infatti quart’ultimo con 32 punti e si giocheranno la permanenza in categoria con la Lainatese, a quota 31. Le altre, sopra e sotto, sono staccate.
Nel girone A vittoria esterna per il Tradate Abbiate che ha battuto 0-2 l’Union Gorla Calcio: in rete Minelli e Malatesta. In classifica, Tradate Abbiate tranquilla a metà graduatoria con 42 punti.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
(foto archivio: la formazione della Gerenzanese in azione di gioco in uno scorso campionato)
19042026