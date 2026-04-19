Calcio

SARONNO – Nel pomeriggio di oggi 19 aprile si è chiuso definitivamente il campionato del girone R della seconda categoria di Legnano che ha visto protagonisti l’Amor Sportiva, reduce da una vittoria di misura a Saronno contro la capolista Polisportiva Orpas, e la Pro Juventute che, dopo il pareggio odierno con il Dal Pozzo, chiude la stagione in zona play-out al penultimo posto del girone.

Si è chiusa oggi anche la stagione regolamentare del girone Z della seconda categoria di Varese dove il Cistellum, nonostante una stagione meravigliosa, non riesce a vincere il campionato chiudendo, così, al secondo posto ad una sola lunghezza di distanza dal capolista Città di Samarate. Ciononostante, il sogno promozione in prima categoria per la squadra di Cislago non è svanito e continuerà con la fase play-off che si disputerà nelle prossime settimane con la Jaraghese, Mercallo e San Marco.

Nel girone B della prima categoria lombarda, invece, la Gerenzanese è reduce da un pesante ko in casa della capolista Biassono per 4-0 che condanna la squadra biancoceleste ai play-out contro la Lainatese.

La classifica della 2′ cat. R

Polisportiva Orpas 63, Robur 59, Oratorio Lainate Ragazzi 53, Dal Pozzo 50, Victor Rho 49, Amor Sportiva 46, Pro Novate 42, Ardor Bollate 41, Oratorio San Francesco 41, Legnanese 39, San Luigi Pogliano 31, Virtus Cantalupo 29, Union Oratori Castellanza 28, Mazzo 80 28, Pro Juventute 28, Oratorio Passirana 15.

(foto di Veronica Casagrande)