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BIASSONO – Una gara pazza tra Leo Team e Cogliatese, formazioni che lottano per obiettivi ben diversi ma bramose di tre punti fondamentali per i rispettivi scopi.

Inizio deciso per gli ospiti che trovano il guizzo all’8’, Rose con la trivela inventa una gran palla per Banfi che la addomestica bene e fredda l’estremo difensore avversario, 0-1. La Cogliatese sta benissimo in campo e controlla il gioco con qualità, al 24’ Capici fa partire il sinistro dal limite con Mazza che respinge in tuffo. Si fanno vedere in avanti i padroni di casa con un colpo di testa di Zappa che accarezza il palo, ma al 34’ un’eccellente progressione sulla sinistra di Donghi porta al raddoppio di Banfi che anticipa il portiere sul cross rasoterra e mette a segno la doppietta personale, 0-2. Al 40’ la gara si interrompe per quasi un’ora a causa di un brutto infortunio per un giocatore della squadra di casa, alla ripresa delle manovre la Cogliatese sfiora il terzo gol con Donghi che spreca a tu per tu contro Mazza e si fa ipnotizzare.

Nella ripresa, pronti via e arriva il tris, ottima combinazione tra Banfi che si sdebita e fornisce un assist al bacio per Donghi che col mancino non sbaglia, 0-3. La partita sembra già indirizzata verso i biancoazzurri che peró non hanno fatto i conti con la fame di rimonta del Leo Team. Al 65’, corner su cui Sanfilippo smanaccia sul secondo palo dove è ben appostato Arena, tiro al volo e gol, 1-3. I biancorossi accorciano ulteriormente cinque minuti più tardi, su un cross dalla destra è di nuovo Arena a colpire in semirovesciata e bucare il nr. 1 ospite, 2-3. Rimonta completata al 77’, Musolino sterza in area e viene atterrato, calcio di rigore. Corbetta C. spiazza Sanfilippo e pareggia, 3-3. Un paio di minuti più tardi la Cogliatese rimane anche in 10 a causa dell’espulsione per reazione di Donghi ma riesce a contenere le sfuriate dei padroni di casa che vanno vicini al colpaccio non riuscendoci per poco. Triplice fischio, finisce 3-3.

Enorme rammarico per la Cogliatese che si è fatta fregare partendo da una situazione di assoluto vantaggio e controllo. Complici i risultati dagli altri campi, ora la squadra di Biemmi è obbligata a vincere nell’ultima partita del campionato nel derby contro il Misinto per evitare i playout. Ci si gioca tutto domenica prossima.

Leo Team – Cogliatese : 3-3

LEO TEAM : Mazza, Zappa, La Ciacera, Colombo, Cecotti, Maffei, Mauri, Teruzzi, Redaelli, Corbetta C., Tarchini. A disposizione : Calderon, Segato, Arosio, Arena, Rivolta, Corbetta J., Acquati, Musolino, Vindice. All. Raimondo

COGLIATESE : Sanfilippo, Del Bianco, Rose, Muraca, Pastore, Belotti, Donghi, Fazzari, Banfi, Cimnaghi, Capici. A disposizione : Ortolan, Avella, Borghi, Cannizzaro, Murari, Pascale, Pivato, Quaggelle, Romano. All. Biemmi

Marcatori : 8pt Banfi (C), 34pt Banfi (C), 2st Donghi (C), 20st Arena (LT), 25st Arena (LT), 32st Corbetta C. (LT)