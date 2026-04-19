Calcio

UBOLDO – Termina 0-0 il derby domenicale della 29′ e penultima giornata del girone R di Seconda categoria, di fronte al Parrocchiale i locali della Pro Juventute e la Frazione calcistica Dal Pozzo. La stagione per i gialloverdi, che inseguono i playoff, si decide dunque domenica prossima in casa al centro sportivo di Turate, contro il Mazzo 80, obiettivo vincere per mantenere il quarto posto. Ma anche per la Pro Juventute che è penultima ma che ha ancora – almeno dal punto di vista matematico – la possibilità di evitare i playout: domenica giocherà in trasferta con il San Luigi Pogliano.

Risultati

29′ giornata: Amor sportiva-Polisportiva Orpas 1-0, Ardor Bollate-Robur 1-3, Mazzo 80-Oratorio Lainate Ragazzi 2-4, Osaf-Oratorio Passirana 2-2, Pro Juventute-Dal Pozzo 0-0, Union Oratori Castellanza-Pro Novate 1-0, Victor Rho-San Luigi Pogliano 1-1, Virtus Cantalupo-Legnanese 4-0.

Classifica

Polisportiva Orpas 63 punti, Robur 59, Oratorio Lainate Ragazzi 53, Dal Pozzo 50, Victor Rho 49, Amor sportiva 46, Pro Novate 42, Ardor Bollate e Osaf 41, Legnanese 39, San Luigi Pogliano 31, Virtus Cantalupo 29, Union Oratori Castellanza, Mazzo 80 e Pro Juventute 28, Oratorio Passiana 15.

(foto Dal Pozzo: saluto della squadra ai tifosi al Parrocchiale di Uboldo)

19042026