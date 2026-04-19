Calcio

SARONNO – Partita infinita e ricca di emozioni quella disputata allo stadio comunale Colombo Gianetti di Saronno valida per la trentaduesima giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia che ha visto protagoniste Fbc Saronno e Caronnese.

Dopo solamente 14 minuti, la Caronnese sblocca il derby con Vaghi che, su assist di Malvestio sugli sviluppi di un calcio d’angolo, riesce a insaccare il pallone dello 0-1. I padroni di casa provano a reagire con Vassallo che, però, non spaventa gli avversari chiudendo, così, il primo tempo in svantaggio.

Nel secondo tempo, precisamente dopo 14 minuti dalla ripresa del gioco, il Saronno rientra in partita proprio con Vassallo che, questa volta, riesce a mettere a segno il goal del momentaneo pareggio su assist di Ruschena. Il ritmo della partita non si abbassa mai e la Caronnese reagisce dopo circa un quarto d’ora di gioco con il goal dell’intramontabile capitano rossoblu Federico Corno che riporta in vantaggio la sua squadra con un tiro ravvicinato sfruttando anche un errore difensivo di Lorusso. Quando la sfida sembrava ormai chiusa, il Saronno torna in cattedra con un uno-due clamoroso prima con il subentrato Alletto che pareggia i conti al 90′ sugli sviluppi di un corner e poi con Ruschena che allo scadere completa una rimonta pazza con una botta dal limite dell’area che fa esplodere di gioia il Colombo-Gianetti.

Il Fbc Saronno si aggiudica, così, un derby pazzo e infinito conquistando tre punti fondamentali e importantissimi per tenere in vita l’obbiettivo play-off che ora sembra più di un sogno.

Fbc Saronno-Caronnese 3-2 (0-1)

FBC SARONNO (3-4-3) Todesco; Mzoughi, Viganò, Lorusso (36’ s.t. Benedetti); Ientile, Lazzaro, Mira (1’ s.t. Cabezas e dal 39’ s.t. Alletto), Ruschena; Serra (1’ s.t. Cocuzza), Candido (49’ s.t. Raimondo), Vassallo. A disposizione Foresti, Lofoco, Manfron, Quaglio. All. Tricarico.

CARONNESE (4-5-1) Paloschi, Cerreto, Vaghi, Sorrentino, Vitofrancesco; Malvestio, Corno, Di Quinzio (36’ s.t. Cappi), Ortelli, Cannizzaro (18’ s.t. Ghibellini); Colombo (44’ s.t. Tumino). A disposizione Vergani, El Frak, Terrini, Sarkar, Macaluso, Inviti. All. Ferri.

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